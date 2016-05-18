Памятники из полевского мрамора

Ушедший из жизни человек будет жить в сердце всегда, но оставить память о нем на земле для других людей, которые знали его или просто встречали в своей жизни, очень важно. Установка памятника всегда важна для людей, которые остаются жизнь на земле, как возможность всегда помнить ушедшего человека и знать, что где-то на этой земле сохранится и его место.

Чтобы это место сохранилось в течение как можно более длительного срока, следует отнестись к выбору материала для памятника со всей ответственностью. Разновидностей мрамора известно достаточно много, и вместе с его разнообразием и востребованностью сегодня появляется все больше и больше подделок.

Чтобы избежать таких подделок, следует обратить внимание на отечественный мрамор, который добывается и обрабатывается в первую очередь на уральских месторождениях. Одним из таких месторождений является село Полевское, которое разместилось неподалеку от Екатеринбурга, что гарантирует отличное качество при транспортировке и сохранение невысокой стоимости без дополнительных сборов за доставку и перевозку материала.

История полевского мрамора

Месторождение в Полевском получило название «Мраморского» месторождения, а сам материал, который добывается здесь, называется Полевским. Село было основано еще в годы правления Петра Первого, то есть в начале XVIII столетия, когда начался период развития промышленности и горной добычи. Затем в Полевском был открыт мраморный завод, который сегодня славится своими предметами интерьера, изготовленными из мрамора.

Производство памятников из мрамора

Сегодня изготовлением памятников из полевского мрамора занимается достаточно большое количество компаний Екатеринбурга и Свердловской области. Положительным моментом является возможность транспортировки материала для изготовления памятников за относительно небольшие деньги без причинения вреда материалу, а также высокое качество мрамора.

Компания «Камень-проф» предлагает вам услуги по изготовлению памятников из полевского мрамора. Специалисты компании принимают индивидуальные заказы на памятники по эскизам своих заказчиков, а также готовы предложить уже созданные памятники, которые порадуют покупателей своей монументальностью, красотой и вместе с тем приятной ценой. Стоимость памятника действительно невысока за счет прямого контакта с поставщиками и высокого профессионализма специалистов компании «Камень-проф».