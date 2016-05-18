С 18 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила отключают горячую воду (ФОТО)

Без горячей воды уже остались жители центральной части Нижнего Тагила и Выи. Также она пропала на улицах Балакинская, Землячки и Солнечная. Как правило, такие неудобства жильцы квартир терпят один день, пока не закончатся опрессовки. Однако в процессе испытаний могут быть обнаружены прорывы в сетях. В этом случае, горячая вода будет отключена на весь период ремонта.

Сегодня гидроиспытания начались в центре города и на Красном Камне. Также, горячая вода пропала в квартирах на Вагонке – там опрессовки будут проходить в течение трех дней.

Сегодня без горячей воды останется центральная часть района и участок между площадью Славы и улицей Зари. Завтра греть воду в тазиках и кастрюлях придется жителям Алтайки, Володарского и улицы Басова. 20 мая горячую воду отключат в центре Вагонки, а также в районе Пихтовых гор. На 1-2 июня гидроиспытания намечены в Северном поселке.

Следующие опрессовки проводит МУП «Нижнетагильские тепловые сети»:

Также, предлагаем ознакомиться с графиком гидроиспытаний сетей, которые проводит МУП «Тагилэнерго»: