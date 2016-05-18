Сегодня в Нижнем Тагиле проходят плановые учения по противодействию чрезвычайной ситуации: просим тагильчан сохранять спокойствие (ФОТО)

Возле плотины и рядом с музеем «Горнозаводской Урал» большое скопление полиции, машина скорой помощи, много людей в спецовках, что-то случилось? -- спросил журналиста TagilCity.ru тагильчанин Сергей.

Чтобы разобраться в ситуации, на место выехали журналисты TagilCity.ru. Людьми в спецовках рядом с плотиной оказались сотрудники «ЕВРАЗ».

В Нижнем Тагиле сегодня в 8:00 начались плановые учения. Они будут длиться двое суток. На этом участке более 50-ти сотрудников «ЕВРАЗ» отрабатывают действия в случае неисправности гидротехнического сооружения [плотины на реке Тагил – прим. ред.] рассказал журналисту TagilCity.ru заместитель руководителя учения – Власов Юрий.

За порядком при проведении учений следят полицейские в полном обмундировании. Представители «ЕВРАЗ» отметили, что в учениях также принимают участие представители муниципального звена и Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил.

При неисправности гидротехнического сооружения, если у предприятия недостаточно сил, совместно с его специалистами неисправности устраняют городские службы. Задача нашей оперативной группы – доводить информацию до комиссии по ЧС рассказал о легенде учений начальник отдела мероприятий ГО и защиты населения – Эдуард Пахомов.

Нижний Тагил – не является прибрежным городом, но и здесь вода может представлять угрозу. Именно этим продиктована необходимость подобных плановых учений. TagilCity.ru напоминает о том, весенний паводок 2016 года в Нижнем Тагиле привёл к затоплению улицы Серова и гибели тагильчанина в коллективном саду «Шахтёр».