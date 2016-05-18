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Сегодня в Нижнем Тагиле проходят плановые учения по противодействию чрезвычайной ситуации: просим тагильчан сохранять спокойствие (ФОТО)
Сюжеты:
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Сегодня в Нижнем Тагиле проходят плановые учения по противодействию чрезвычайной ситуации: просим тагильчан сохранять спокойствие (ФОТО)

18 мая 2016, 12:15ОбществоПавел Щербина
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