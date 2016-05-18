В Екатеринбурге начальник отдела по патриотической работе не пустил 18 ветеранов к губернатору на прием в честь 9 мая (ВИДЕО)
В столице Урала Екатеринбурге произошел инцидент у входа в правительство Свердловской области: чиновник отказывался пропустить на губернаторский прием 18 ветеранов войны. Свой отказ он мотивировал отсутствием у ветеранов приглашения на торжественное мероприятие.
Все происходившее в День Победы на пороге здания, где работает губернатор Евгений Куйвашев, засняли на видео активисты движения «Май». На записи видно, как мужчина в костюме с георгиевской ленточкой на груди размахивает неким списком и эмоционально объясняет, что ветераны, которых в списке нет, на мероприятие не пройдут.
Человеком, который не пускал людей в военном обмундировании и с орденами, был Александр Мальцев - начальник отдела по патриотическому воспитанию и работе с казачеством.
По словам главного патриота Свердловской области, на подобные мероприятия регулярно приходят люди, которые не занесены в списки.
Здание не резиновое говорит чиновник на видео.
Чиновник объяснил, что в помещении, где было запланировано торжество, стояло определенное количество стульев. Обычно в зал пускают тех, у кого есть пригласительные, далее заходят люди из списков. 9 мая в зале остались свободные места, и в итоге всех дождавшихся развязки ветеранов пустили на губернаторский прием.
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