Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге начальник отдела по патриотической работе не пустил 18 ветеранов к губернатору на прием в честь 9 мая (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Екатеринбурге начальник отдела по патриотической работе не пустил 18 ветеранов к губернатору на прием в честь 9 мая (ВИДЕО)

18 мая 2016, 12:05Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»