В Нижнем Тагиле общественный наблюдатель пыталась пронести в колонию сотовый телефон (ФОТО)

Известно, что 17 мая гражданка пыталась пронести на территорию пенитенциарного учреждения мобильный телефон и комплектующие к этому устройству. При этом женщина состоит в Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области уже второй срок подряд. Также она хорошо знакома с правилами посещения закрытых учреждений, поскольку уже более 5 лет регулярно посещает подобные организации Свердловской области.