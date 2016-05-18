В Нижнем Тагиле общественный наблюдатель пыталась пронести в колонию сотовый телефон (ФОТО)
18 мая 2016, 10:25Общество
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Как сообщил TagilCity.ru Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, общественный наблюдатель Д. нарушила правила посещения колонии №12 в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что 17 мая гражданка пыталась пронести на территорию пенитенциарного учреждения мобильный телефон и комплектующие к этому устройству. При этом женщина состоит в Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области уже второй срок подряд. Также она хорошо знакома с правилами посещения закрытых учреждений, поскольку уже более 5 лет регулярно посещает подобные организации Свердловской области.
На данный момент ведется проверка. Сообщается, что нарушительницу могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, у гражданки Д. уже есть один штраф за иное административное правонарушение.
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