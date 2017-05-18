Бомжи, мусор и чеки из соседнего алкогольного магазина не дают покоя жильцам двора в самом центре Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

О конфликте с розничным магазином из-за создаваемого во дворе мусора журналистам TagilCity.ru рассказала местная жительница.

В нашем доме по пр. Строителей,16 комфортно расположился магазин «Красное и белое», но нам, жильцам этого дома, данное соседство явно не комфортно. Практически ежедневно территория нашего двора превращается в «поле чудес», засеянное чеками данного торгового предприятия. Регулярные обращения прекратить данные «посевы» результатов не приносят. На видео очередную «прополку» территории нашего двора проводят (по моей настоятельной просьбе) сотрудники магазина. Такое «поле чудес» у нас в центре города почти каждое утро сообщила журналистам TagilCity.ru старшая по дому №16 на пр. Строителей - Елена Леонидовна.

Вход магазин. С другой стороны здания (во дворе) расположены мусорные контейнеры.

Сотрудники магазина помогают убирать мусор по просьбе старшей по дому.

Журналисты TagilCity.ru выехали на место. Во дворе они встретили женщину-дворника, которая подтвердила, что ей сегодня пришлось подобрать действительно много чеков на территории.

Вообще, это не мой участок, потому о том, что здесь происходит каждый день, я сказать не могу. Но чеков действительно пришлось собрать не мало отметила женщина.

Дворник убирает во дворе мусор. На заднем плане большой контейнер. Из него, по словам местных, и разлетаются брошенные чеки.

Фотографии того, как при сильном ветре выглядит двор после выходных, журналистам TagilCity.ru предоставила старшая по дому - Елена Леонидовна.

С этими материалами журналисты TagilCity.ru в сопровождении старшей по дому пошли в магазин «Красное и Белое». Никого из руководства на месте не оказалось, но представители персонала хорошо знают о проблеме.

Чеки мы упаковываем в специальные пакеты, которые заматываем скотчем и выбрасываем в малые контейнеры. В большой контейнер, из которого из-за нас якобы всё разлетается, мы никогда ничего не кладём. Очевидно, что это делается во вред. Приходят бомжи, расковыривают наши пакеты, всё разлетается по двору рассказали о своём видении мужчины-сотрудники магазина, которым ранее неоднократно приходилось убирать территорию.

Однако, по мнению Елены Леонидовны, кто-то из сотрудников магазина всё-таки не утруждает себя упаковкой чеков в специальный пакет и его заклеиванием.

Нам говорят, что носят в маленький контейнер специальный пакет, что его рвут бомжи. Но неужели бомжи находят его в том контейнере и специально приносят в большой, предназначенный для крупных отходов, чтобы разорвать? Это абсурд! -- отметила Елена Леонидовна.

Малые контейнеры, откуда регулярно вывозится мусор.

И действительно, в большом контейнере старшая по дому вместе с журналистами TagilCity.ru обнаружила не разлетевшиеся ещё чеки торгового предприятия.

Фотографии чеков в большом контейнере.