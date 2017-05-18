Честная Рассрочка: забирайте технику сейчас - платите по частям, раз в месяц!
Наверняка все сталкивались с ситуацией, когда нужна техника, а денег нет или не хватает, и остается долго копить на желанную покупку. Больше не нужно этого делать, так как в магазинах НОРД вы сможете приобрести товар в рассрочку* без первого взноса и переплаты уже сегодня.
Только с 10 по 30 мая 2017 года выбирайте в НОРДе бытовую технику и электронику, оформляйте «Рассрочку 0-0-24» и сразу забирайте покупку! Это по-настоящему выгодная и честная рассрочка: первоначальная стоимость товаров не завышается, вам не нужно платить комиссию и проценты - НОРД компенсирует их за вас! Делайте покупки в НОРДе уже сегодня, а платите потом!
Так, например, отличной покупкой станет вместительный холодильник Hansa FK 239.3 высотой 150 см. В дни акции вы можете приобрести ее в рассрочку с ежемесячным платежом всего лишь 666 рублей.
Ценителям качественного изображения будет интересен LED-телевизор Akira 32 LED 01 T 2 M диагональю 81 см. Красочная картинка и хороший звук гарантированы вам при ежемесячном платеже всего 500 рублей.
Актуальной для лета покупкой станет водонагреватель Electrolux EWH 50 Quantum Pro, с объемом бака 50 литров. Он обеспечит вам привычный комфорт летом, как в городе, так и на даче. Оформите «Рассрочку 0-0-24» и он обойдется вам всего в 233 рубля в месяц.
«НОРД» – это, прежде всего, гарантия надежности. Уже более 20 лет сеть магазинов «НОРД» радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, отличным сервисом и очень низкими ценами. Приветливые консультанты приятно удивят вас своим профессионализмом, проверят качество товара, помогут оформить доставку. Приходите и убедитесь сами!
Акция «Рассрочка 0-0-24» ждет вас в магазинах «НОРД» с 10 по 30 мая 2017 года.
Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать по бесплатному телефону 8-800-2000-787.
Выгодные покупки ждут Вас в магазинах НОРД по адресам:
ул. Пархоменко, 41 ТЦ «Квадрат»
ул. Металлургов, 20 Супермаркет «Кировский »
ул. Фрунзе, 13 ТЦ «Мегамарт»»
ул. Юности, 16 ТЦ «Реал»
*Рассрочка – маркетинговая акция, предоставляется посредством оформления кредита. Предложение действует с 10.05.2017-30.05.2017 . Кредиты предоставляет банк-партнер ООО «ХКФ Банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.12. Маркетинговая акция «0-0-24_СК8%»: сумма кредита от 1 500 – 200 000 рублей, сегмент (бытовая электроника); Размер Первого взноса строго 0%, 10%, 20% и 30% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса (ПВ) и срока кредита : ставка (% годовых)/ПВ (%)/срок (мес.): 13,32%/0/14; 14,76%/10/14; 16,56%/20/14; 18,85%/30/14; 10,51%/0/18; 11,64%/10/18; 13,06%/20/18; 14,86%/30/18; 7,98%/0/24; 8,84%10/24; 9,91%/20/24; 11,28%/30/24. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 8% от первоначальной стоимости товара. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия и сроки акции уточняйте у консультантов.