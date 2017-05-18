Екатеринбуржец отсудил 140 тысяч рублей за уменьшение площади жилья при долевом строительстве
18 мая 2017, 07:30Общество
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Житель Екатеринбурга получит компенсацию от компании-застройщика за фактическое уменьшение площади квартиры.
Сюжеты: Екатеринбург
Компания ЗАО «Атлас Строй» заключила договор с дольщиком на получение квартиры определенной площади. Однако в итоге хозяин квартиры не досчитался 1,4 кв.м., передает «Екатеринбург в эфире».
Мужчина обратился в городской суд. Известно, что его иск был удовлетворен. Так, по решению суда застройщик выплатит 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
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