Екатеринбуржец отсудил 140 тысяч рублей за уменьшение площади жилья при долевом строительстве

Компания ЗАО «Атлас Строй» заключила договор с дольщиком на получение квартиры определенной площади. Однако в итоге хозяин квартиры не досчитался 1,4 кв.м., передает «Екатеринбург в эфире» .

Мужчина обратился в городской суд. Известно, что его иск был удовлетворен. Так, по решению суда застройщик выплатит 140 тысяч​ рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.