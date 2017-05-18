Глава села Краснополье была оштрафована за игнорирование обращений граждан
18 мая 2017, 08:00Общество
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Глава администрации села Краснополье Людмила Федотова была оштрафована за игнорирование обращений местных жителей.
Так, в январе текущего года на имя главы поселения поступило сообщение о продаже заброшенного здания в одной из деревень. Однако ответа местному жителю дано не было.
Против чиновницы возбудили уголовное дело, по результатам которого она была оштрафована на 5 тысяч рублей. Добавим, что после прокурорской проверки глава Краснополья направила заявителю ответ, передает Znak.com.
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