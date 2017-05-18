Нижнетагильская корпорация «Уралвагонзавод» примет участие в международной отраслевой выставке ССТ-2017 (ФОТО)

С 30 мая по 3 июня 2017 года в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» пройдет крупнейшая в России международная отраслевая выставка СТТ-2017.

Научно-производственная корпорация УВЗ представит на ней четыре своих изделия нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» и челябинского «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Представляя свои перспективные разработки на крупном международном мероприятии, корпорация намерена выйти на рынок новой дорожно-строительной техники.

Фото: УВЗ, Нижний Тагил

Головное нижнетагильское предприятие УВЗ познакомит потенциальных покупателей с колесным и гусеничным экскаваторами – новыми изделиями корпорации. ЧТЗ представит свои новые машины – бульдозер Б11 и погрузчик ПК-65, грузоподъемность которого достигает 6,5 тонны.

Образцы новой техники корпорации УВЗ соответствуют мировым стандартам, а по некоторым показателям и превосходят их.