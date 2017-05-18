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Один человек погиб: несколько уголовных дел возбуждено из-за взрыва на предприятии Верхнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Один человек погиб: несколько уголовных дел возбуждено из-за взрыва на предприятии Верхнего Тагила

18 мая 2017, 10:55Общество
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