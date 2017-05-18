Оригинальное признание появилось на улице Газетная в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
18 мая 2017, 11:30ОбществоЕкатерина Малых
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Огромная надпись появилась на улице Газетная в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
6 мая, ночью, к многоэтажному дому на улице Газетная в Нижнем Тагиле подъехал тонированный ВАЗ. Из него вышли несколько ребят, которые начали делать большую надпись на проезжей части, проходящей рядом с домом.
Результатом стараний при свете фар стала надпись «Настя принцессочка I love you». Творение завершили цветочным орнаментом поверх надписи.
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Вскоре вышла девушка, которой вручили букет. Молодой человек проводил её обратно домой и уехал с друзьями.
Видео «Сети Тагила»
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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