По делу «о клевете» в редакции екатеринбургского интернет-портала URA.RU начались обыски

В офисе екатеринбургского интернет-издания URA.RU проходят обыски. Шеф-редактор Иван Некрасов рассказал о том, что на его рабочем месте и на рабочем месте обозревателя издания Юлии Литвиненко работают сотрудники ОБЭП. Редакции продолжает функционировать в рабочем режиме, сообщает ТАСС.