Путевки в загородные оздоровительные лагеря на первую смену для детей Нижнего Тагила уже распределены

Путевки на первую смену для тагильских детей уже распределены. Получить информацию о выделении путевки или отказе в ее выдаче можно несколькими способами: в интернете на портале образовательных услуг, в МФЦ – многофункциональном центре, а также по телефонам: 46 06 62, 34 34 55. 41 30 26.

Если заявка на путевку одобрена, то ее статус будет «на оплату» или «очередник». В случае отказа будет написано «отказ». Если путевка выделена, то с 22 по 27 мая нужно будет обратиться в МФЦ для ее получения.

При этом при себе необходимо иметь паспорт, уведомление о приеме документов и чек об оплате путевки – он выдается в отделениях Сбербанка. Внесение денежных средств производится согласно данных о лагере, смене, льготной категории, которые имеются на сайте.