Семейный отдых на горе Белой
18 мая 2017, 16:20Обществоniona
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Дарите любимым яркие впечатления!Незабываемый семейный отдых на #горабелая: уютная гостиница, увлекательная прогулка на велосипедах по живописным местам, прозрачный горный воздух, ароматный шашлык в...
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Дарите любимым яркие впечатления!
Незабываемый семейный отдых на #горабелая: уютная гостиница, увлекательная прогулка на велосипедах по живописным местам, прозрачный горный воздух, ароматный шашлык в беседке, бассейн с артезианской водой и расслабление в сауне - что может быть прекрасней?!
Бронирование по тел. (3435) 48-56-19
Еще больше комплексных предложений на сайте: http://www.gorabelaya.ru/prices/paketnye_predlozheniya/
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