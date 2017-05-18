Семейный отдых на горе Белой

Дарите любимым яркие впечатления!

Незабываемый семейный отдых на #горабелая: уютная гостиница, увлекательная прогулка на велосипедах по живописным местам, прозрачный горный воздух, ароматный шашлык в беседке, бассейн с артезианской водой и расслабление в сауне - что может быть прекрасней?!

Бронирование по тел. (3435) 48-56-19

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