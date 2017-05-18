Студенты нижнетагильского медколледжа встретились с работником ЗАГСа и психологом для беседы о семье и браке (ФОТО)
18 мая 2017, 16:40Общество
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В рамках празднования Международного дня семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила состоялась познавательная беседа о семье и браке. В ней были затронуты правовые и психологические вопросы по данной теме.
Сюжеты: Нижний Тагил
Руководитель Ленинского ЗАГСа рассказала студентам медицинского колледжа о том, какие услуги предоставляет данное учреждение. Присутствующие молодые люди также имели возможность задать свои вопросы: какое образование нужно получить, чтобы стать работником ЗАГСа, были ли случаи, когда свадьба отменялась молодоженами в последний момент.
Психолог библиотеки предложила студентам в интересной форме обсудить вопросы семейной жизни. Она предоставила молодым людям рисунки, чтобы они на языке метафор смогли описать определенное психологическое понятие, присущее данной теме.
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Участники беседы справились со всеми предложенными психологическими задачами.
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