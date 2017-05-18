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Студенты нижнетагильского медколледжа встретились с работником ЗАГСа и психологом для беседы о семье и браке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студенты нижнетагильского медколледжа встретились с работником ЗАГСа и психологом для беседы о семье и браке (ФОТО)

18 мая 2017, 16:40Общество
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