Студенты нижнетагильского медколледжа встретились с работником ЗАГСа и психологом для беседы о семье и браке (ФОТО)

Руководитель Ленинского ЗАГСа рассказала студентам медицинского колледжа о том, какие услуги предоставляет данное учреждение. Присутствующие молодые люди также имели возможность задать свои вопросы: какое образование нужно получить, чтобы стать работником ЗАГСа, были ли случаи, когда свадьба отменялась молодоженами в последний момент.