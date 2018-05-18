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Новости Нижнего Тагила

6 млрд рублей потрачено на ремонт Демидовской горбольницы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

18 мая 2018, 19:20Добавить новость
Нижний Тагил,Демидовская городская больница,главврач,ремонт,женская консультация,хирургическое отделение,травматологическое отделение
На ремонт Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле потрачено около 6 миллиардов рублей. Сейчас ремонтные работы уже подходят к концу. Как рассказал главврач ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» Сергей Овсянников, в декабре был полностью сделан ремонт в женской консультации, которая занимает площадь более трех тысяч квадратных метров. Сумма ремонта составила 37 миллионов рублей.

Также закончен ремонт приемного и центрального стерилизационного отделений в хирургическом корпусе.

В начале июня завершится ремонт нового травматологического отделения. Кроме того, будет полностью отремонтировано отделение эндокринологии в больнице на улице Кузнецкого, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео: Тагил-ТВ
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