6 млрд рублей потрачено на ремонт Демидовской горбольницы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На ремонт Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле потрачено около 6 миллиардов рублей. Сейчас ремонтные работы уже подходят к концу. Как рассказал главврач ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» Сергей Овсянников, в декабре был полностью сделан ремонт в женской консультации, которая занимает площадь более трех тысяч квадратных метров. Сумма ремонта составила 37 миллионов рублей.
Также закончен ремонт приемного и центрального стерилизационного отделений в хирургическом корпусе.
В начале июня завершится ремонт нового травматологического отделения. Кроме того, будет полностью отремонтировано отделение эндокринологии в больнице на улице Кузнецкого, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: Тагил-ТВ