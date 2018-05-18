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Новости Нижнего Тагила

Директор «Магнита» в Нижней Туре оштрафована за испорченные продукты

18 мая 2018, 17:45Добавить новость
проверка,продукты,Роспотребнадзор,суд,Нижняя Тура,Магнит,просрочка,Директор,овощи,курение
Свердловский областной суд подтвердил ранее вынесенное Нижнетуринским судом решение о штрафе в отношении директора магазина сети «Магнит» Ольги Ковязиной. Штраф составит 30 тысяч рублей.

По решению Свердловского областного суда директору Нижнетуринского «Магнита» назначен штраф в размере 30 тыс. рублей по целому ряду нарушений, допущенных в работе магазина.

Роспотребнадзор выявил нарушения во время проверки в октябре 2016 года. Так, был нарушен температурный режим хранения овощей. Мороженое и масло имели внешние признаки испорченности. Были обнаружены нарушения в маркировке продуктов питания. Кроме того, вход в магазин не был оборудован знаком о запрете курения, сообщает «ZNAK».

По результатам проверки были составлены протоколы об административных нарушениях.Областной суд подтвердил решение, ранее вынесенное судом Нижней Туры.

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