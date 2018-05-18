Директор «Магнита» в Нижней Туре оштрафована за испорченные продукты

«Магнит» Ольги Ковязиной. Штраф составит 30 тысяч рублей.

По решению Свердловского областного суда директору Нижнетуринского «Магнита» назначен штраф в размере 30 тыс. рублей по целому ряду нарушений, допущенных в работе магазина.





Роспотребнадзор выявил нарушения во время проверки в октябре 2016 года. Так, был нарушен температурный режим хранения овощей. Мороженое и масло имели внешние признаки испорченности. Были обнаружены нарушения в маркировке продуктов питания. Кроме того, вход в магазин не был оборудован знаком о запрете курения, сообщает «ZNAK».





По результатам проверки были составлены протоколы об административных нарушениях.Областной суд подтвердил решение, ранее вынесенное судом Нижней Туры.