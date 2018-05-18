Директор «Магнита» в Нижней Туре оштрафована за испорченные продукты

Роспотребнадзор выявил нарушения во время проверки в октябре 2016 года. Так, был нарушен температурный режим хранения овощей. Мороженое и масло имели внешние признаки испорченности. Были обнаружены нарушения в маркировке продуктов питания. Кроме того, вход в магазин не был оборудован знаком о запрете курения, сообщает «ZNAK».