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Новости Нижнего Тагила

Два тагильских начальника получили срок из-за травмирования электромонтёров на НТМК

18 мая 2018, 09:30Добавить новость
Евраз,Нижний Тагил,НТМК,происшествие,прокуратура,Россия,Свердловская область,суд,травма,уголовное дело,электричество
В Нижнем Тагиле спустя год огласили приговор начальникам бригады электромонтёров «ЕвразЭнергоТранс», которых обвиняли в травмировании по неосторожности двоих подчинённых.

18 мая 2017 года в цехе сетей и подстанций комбината произошел несчастный случай: от удара током пострадали двое мужчин 44-х и 50-ти лет. Было установлено, что начальник участка производства и электромонтёр некачественно провели инструктаж рабочей бригады. В частности, они не убедились в том, что подчинённые поняли характер и объем задания. Рабочим не сообщили, что провода, которые им предстояло обслуживать, находились под напряжением. А и. о. начальника в тот час вообще ушел с рабочего места, передаёт ИА «Все новости».

После некачественного инструктажа работники начали протирать изолятор на проводе. Оказавшись слишком близко к проводу с напряжением, мужчины получили удар током вольтовой дугой.

Суд назначил начальникам по году ограничения свободы.

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