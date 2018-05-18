Два тагильских начальника получили срок из-за травмирования электромонтёров на НТМК

18 мая 2017 года в цехе сетей и подстанций комбината произошел несчастный случай: от удара током пострадали двое мужчин 44-х и 50-ти лет. Было установлено, что начальник участка производства и электромонтёр некачественно провели инструктаж рабочей бригады. В частности, они не убедились в том, что подчинённые поняли характер и объем задания. Рабочим не сообщили, что провода, которые им предстояло обслуживать, находились под напряжением. А и. о. начальника в тот час вообще ушел с рабочего места, передаёт ИА «Все новости».