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Новости Нижнего Тагила

Двое полицейских в Екатеринбурге задержаны при получении взятки

18 мая 2018, 12:45Добавить новость
Екатеринбург,уголовное дело,ФСБ,коррупция,полиция,взятка,задержание

В столице Урала задержаны оперуполномоченные отдела по борьбе с коррупцией Кировского района Екатеринбурга. Они подозреваются в получении взятки в размере 200 тысяч рублей.

В столице Урала сотрудники отдела «М» ФСБ задержали при получении взятки двоих сотрудников полиции. Задержанные работают в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции. Мужчины пойманы с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщают «Вечерние Ведомости» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, сейчас решается вопрос о привлечении полицейских к уголовной ответственности. По информации источника, действия полицейских могут быть квалифицированы как превышение должностных полномочий, либо мошенничество в крупном размере.

Отмечается, что данная операция ФСБ не последняя и направлена на искоренение коррупции в рядах полиции.

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