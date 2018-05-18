Двое полицейских в Екатеринбурге задержаны при получении взятки

В столице Урала задержаны оперуполномоченные отдела по борьбе с коррупцией Кировского района Екатеринбурга. Они подозреваются в получении взятки в размере 200 тысяч рублей.

В столице Урала сотрудники отдела «М» ФСБ задержали при получении взятки двоих сотрудников полиции. Задержанные работают в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции. Мужчины пойманы с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч рублей.





Как сообщают «Вечерние Ведомости» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, сейчас решается вопрос о привлечении полицейских к уголовной ответственности. По информации источника, действия полицейских могут быть квалифицированы как превышение должностных полномочий, либо мошенничество в крупном размере.





Отмечается, что данная операция ФСБ не последняя и направлена на искоренение коррупции в рядах полиции.