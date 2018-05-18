Капитальный ремонт дорог в районе Выя в Нижнем Тагиле продолжается в 2018 году

В этом году в Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы на дорогах улиц Грибоедова, Космонавтов, Быкова, Максима Горького в районе Выя, а также на улице Победы. Строительная компания устраняет дефекты на участках, отремонтированных в прошлом году. Также одновременно с этим идут работы по второму этапу реконструкции улиц.
Ремонт дороги на улице Космонавтов
Подрядчики прокладывают на перекрестке Фрунзе-Космонавтов трамвайные рельсы, водопровод и ливневую канализацию.
Ремонтные работы продлятся до сентября 2018 года.
Напомним, что на ремонт и содержание дорог в Нижнем Тагиле выделено более одного миллиарда рублей.
Подрядчики прокладывают на перекрестке Фрунзе-Космонавтов трамвайные рельсы, водопровод и ливневую канализацию.
Ремонтные работы продлятся до сентября 2018 года.
Напомним, что на ремонт и содержание дорог в Нижнем Тагиле выделено более одного миллиарда рублей.