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Новости Нижнего Тагила

Капитальный ремонт дорог в районе Выя в Нижнем Тагиле продолжается в 2018 году

18 мая 2018, 22:55Добавить новость
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В этом году в Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы на дорогах улиц Грибоедова, Космонавтов, Быкова, Максима Горького в районе Выя, а также на улице Победы. Строительная компания устраняет дефекты на участках, отремонтированных в прошлом году. Также одновременно с этим идут работы по второму этапу реконструкции улиц.





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                                                          Ремонт дороги на улице Космонавтов

Подрядчики прокладывают на перекрестке Фрунзе-Космонавтов трамвайные рельсы, водопровод и ливневую канализацию.
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                                                             Ремонт дороги на улице Быкова

Ремонтные работы продлятся до сентября 2018 года.
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                                                 Ремонт дороги на улице Максима Горького

Напомним, что на ремонт и содержание дорог в Нижнем Тагиле выделено более одного миллиарда рублей.
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