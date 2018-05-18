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Новости Нижнего Тагила

Увеличение числа бедных происходит в Свердловской области

18 мая 2018, 12:05Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,деньги,статистика,население,бедность,прожиточный минимум

Число бедных в Свердловской области увеличивается. В 2017 году 440,5 свердловчан имели доход ниже прожиточного минимума.

В Свердловской области каждый десятый житель находится за чертой бедности. Так, в 2017 году доход ниже прожиточного минимума, который составлял на тот момент 10 тысяч рублей в месяц, получали 440,5 тысячи жителей региона. В 2016 году 10,1% населения в Свердловской области находились за чертой бедности. В 2017 году показатель вырос до 10,2%. Специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение бедных в регионе.

По данным Свердловскстата, Екатеринбург входит в рейтинг самых богатых городов России. Доля малообеспеченных мужчин в нем составляет 30%. Общее количество бедных жителей в каждом районе колеблется около 23%, пишет ZNAK. Также в исследовании говорится, что «критически бедной» молодежи в столице Урала нет.

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