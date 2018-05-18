«Ходьба по лестницам полезна»: в тагильской поликлинике отключены на ремонт оба лифта

Пожилые пациенты поликлинике на Окунева, 30 в Нижнем Тагиле пожаловались на неудобства при посещении. В пятиэтажном здании больницы проводится ремонт двух лифтов одновременно. Посетители с различными заболеваниями, для которых лифт был незаменимым средством, вынуждены страдать от передвижения между этажами пешком до июля.

Пожилые пациенты столкнулись с неудобствами посещения поликлиники по улице Окунева в Нижнем Тагиле. В больнице идет ремонт, замена двух лифтов ведется одновременно. Ими регулярно пользовались больные, которые не в состоянии подняться на верхние этажи. Здание поликлиники насчитывает пять этажей, а для маломобильных пациентов лифт стал единственным средством передвижения с этажа на этаж. По словам тех, кто посещает процедуры ежедневно, подъемы и спуски по лестницам только усугубляют состояние здоровья.

В мае участковый врач мне назначил курс лечения, в том числе и курс инъекций для нормализации давления, а процедурный кабинет в поликлинике находится на третьем этаже. Всегда пользовалась лифтом, но посетив очередной раз поликлинику, увидела, что оба лифта закрыты на ремонт. Неужели нельзя было отремонтировать лифты по очереди, -- рассказала пожилая пациентка.

Лифты находятся в противоположных концах здания. Присутствие ремонта видно на каждом этаже, возле дверей лифта находятся стройматериалы и инструмент. Рядом повешены объявления с предупреждением о ремонте и извинениями за доставленные неудобства.



Редакция TagilCity.ru связалась с руководством поликлиники на Вагонке. Как сообщила заместитель главврача Марианна Дурова, оба лифта отключены одновременно намеренно, чтобы не скапливалась очередь возле одной из работающих кабин.

Да действительно, в нашем учреждении сейчас идет замена обоих лифтов одновременно. Роли бы не сыграло, если бы ремонтировали сначала один лифт, потом второй. У работающего лифта постоянно собиралась бы очередь больных, которые так же бы стояли и возмущались, -- сообщила зам. главврача.

Заместитель главного врача пояснила, что сроки окончания ремонтных работ ей неизвестны.

Я вам не могу сказать какие сроки сдачи, вся эта информация прописана в контракте. У нас по этому вопросу есть зам. главврача по АХЧ, есть завхоз, они все это и контролируют. Я сама также контролирую процесс работы, -- пояснила Марианна Дурова.

По данным из «Госконтракта», победителем аукциона на проведение ремонтных работ в поликлинике стало ООО «Промэнерго», стоимость контракта около 3,5 млн. рублей. По условиям контракта подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по замене лифтового оборудования в срок до 6 июля 2018 года.

Пациенты в возрасте, которые посещают поликлинику каждый день при прохождении курса лечения, говорят о том, что подъемы и спуски по лестнице даются им с трудом.





Лечусь от давления. Пока нахожусь туда и обратно с этажа на этаж, давление снова подскакивает. Вот и все лечение. После него только хуже становится. Я не одна такая, пожилым очень тяжело без лифта. Чтобы подняться в процедурный кабинет, приходится несколько раз останавливаться, отдыхать, восстанавливать дыхание. Ремонт, конечно, хорошо, но и о людях подумать надо. Можно было бы по очереди ремонтировать, а не одновременно, -- поделилась тагильчанка.



Медперсонал поликлиники, в свою очередь, считает, что пациентам нужно двигаться, а ходьба по лестницам полезна в качестве профилактики заболеваний.

Права пациентов мы абсолютно не нарушаем, никого не ущемляем. Я хочу сказать что пациентам даже нужно двигаться. Одна из профилактики болезней - это и есть ходьба по лестницам. А к тем пациентам, которые не могут ходить - к ним выезжают на дом и делают инъекции наши медсестры. Ведь на третий то этаж подняться - не так уж и далеко, -- пояснила заведующая.

Однако, пожилые пациенты поликлиники продолжают испытывать неудобства при передвижении по зданию поликлиники.