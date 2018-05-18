Подделка подписей? Жители подозревают УК Тагил в попытке захватить управление домом

Собственники подозревают одного из жильцов в личной заинтересованности к переходу дома под управление ООО УК «Тагил». Уже несколько лет противоборствующие стороны - ООО КС «Мой дом» и ООО УК «Тагил» пытаются отстоять управление многоквартирным домом.

Собственники из 12-ого дома просто мутят воду. Цель – посадить другую УК, есть у них там, видимо, финансовые интересы. На том доме за пошедший год проведено было уже 4 собрания, два от действующей управляющей компании, два - от другой. То в одну сторону, то в другую рассказал житель дома.

По словам жителей дома, инициатором общедомовых собраний является один из собственников жилья Юрий Гизбрехт. Он ведет пропаганду и собирает подписи жильцов за смену УК. При этом, многие владельцы квартир дома удовлетворены работой действующей управляющей компании ООО КС «Мой дом».

Только в прошлом году было предпринято 4 попытки перетащить дом в УК «Тагил», а с 2015 года и того больше. До этого Гизбрехт собирал собрания и пропагандировал выбрать новый способ управления домом - ТСЖ, председателем которого он хотел стать сам. Ничего не вышло. А УК «Тагил» из-за качества своей работы все свои дома на Гальянке растеряла, все уходят от них. Впечатление такое, что пропаганду за управление домом этой компанией проводят их люди поделился местный житель.

Сейчас дом обслуживает ООО КС «Мой дом». Компания управляет домом с момента сдачи в эксплуатацию.

В раcпоряжении редакции есть документы по материалам проверки полиции, из которых следует, что в 2018 году департамент контроля государственной жилищной инспекции инициировал аудит в отношении ООО УК «Тагил» и ООО КС «Мой дом». Связано это с тем, что в орган жилищного надзора в течение 3 месяцев поступили подряд несколько протоколов общего собрания собственников МКД о смене управляющей компании, что вызвало подозрения контролирующих органов. От ООО УК «Тагил» потребовали предоставить оригиналы документов собрания, но документы предоставлены не были.

В ООО УК «Тагил» пояснили, что инициатор собрания Юрий Гизбрехт передал в компанию копии документов. Гизбрехт в ответе на запрос пояснил, что что подлинники протокола и бюллетени голосования передать на экспертизу не представляется возможным, так как данные документы были испорчены его несовершеннолетним ребенком написано в постановлении по материалам проверки.

Также редакции стало известно, что в 2016 году собственники помещений обращались с иском в суд, где оспаривали решение общедомового собрания по поводу нового способа управления домом (создание ТСЖ). Собрание проводил Юрий Гизбрехт. Истцы указали на то, что не участвовали в собрании и не расписывались в документах, а также утверждали, что их подписи подделали. 28 ноября 2016 года Тагилстроевский районный суд признал признал протокол собрания недействительным.

Там сейчас двойная ситуация, пытаются притащить компанию другую на дом. Идет борьба среди собственников жилья. Там уже правоохранительные органы разбираются, настолько настойчиво и с нарушениями пытаются дом заполучить в управление. Очевидно, что есть заинтересованные собственники, которые настойчиво обрабатывают жильцов и проводят сомнительные собрания говорит собеседник редакции.

Сейчас положением дел обеспокоены и собственники жилья соседнего дома. По их наблюдениям, Юрий Гизбрехт выступает инициатором собраний жильцов и пропагандирует переход в управление и обслуживание ООО УК «Тагил». Он начал действовать через своего друга детства, который проживает по соседству. О предстоящем 20 мая собрании собственников помещений стало известно накануне.