Стратегическое развитие Нижнего Тагила пройдет в соответствии с майским указом Путина

По мнению Сергея Носова, важно правильно распределить все программные мероприятия развития по степени их значимости для Нижнего Тагила в рамках майского указа президента, касающихся национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации до 2024 года.

В указе президента отражены типичные проблемы российских муниципалитетов, и мы должны решать их. Построить, к примеру, сразу три СОКа, легкоатлетический манеж, ФОК и спортивный центр для людей с ограниченными возможностями, мы конечно, не можем, но запланировать это и поступательно двигаться к реализации планов в наших силах сказал Сергей Носов.

По итогам совещания глава города отметил, что для достижения успехов в улучшении благосостояния и уровня жизни горожан необходима грамотная программа развития Нижнего Тагила, которая позволяет видеть перспективы на несколько десятилетий вперед, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.