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Новости Нижнего Тагила

Стратегическое развитие Нижнего Тагила пройдет в соответствии с майским указом Путина

18 мая 2018, 20:40Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,майские указы,Владимир Путин,стратегия развития,совещание
18 мая глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание, на котором были сформированы основные направления стратегического развития города до 2024 года. Развитие будет проходить в соответствии с указом Владимира Путина от 7 мая 2018 года. По мнению Сергея Носова, важно правильно распределить все программные мероприятия развития по степени их значимости для Нижнего Тагила в рамках майского указа президента, касающихся национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации до 2024 года.

В указе президента отражены типичные проблемы российских муниципалитетов, и мы должны решать их. Построить, к примеру, сразу три СОКа, легкоатлетический манеж, ФОК и спортивный центр для людей с ограниченными возможностями, мы конечно, не можем, но запланировать это и поступательно двигаться к реализации планов в наших силах, -- сказал Сергей Носов.

По итогам совещания глава города отметил, что для достижения успехов в улучшении благосостояния и уровня жизни горожан необходима грамотная программа развития Нижнего Тагила, которая позволяет видеть перспективы на несколько десятилетий вперед, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
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