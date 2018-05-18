Стратегическое развитие Нижнего Тагила пройдет в соответствии с майским указом Путина

с указом Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

в рамках

президента, касающихся национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации до 2024 года.

В указе президента отражены типичные проблемы российских муниципалитетов, и мы должны решать их. Построить, к примеру, сразу три СОКа, легкоатлетический манеж, ФОК и спортивный центр для людей с ограниченными возможностями, мы конечно, не можем, но запланировать это и поступательно двигаться к реализации планов в наших силах, -- сказал Сергей Носов.