+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
день: +12
вечер: +19
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.82 - 0.48
EUR 73.02 - 0.76
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Свыше 10 млн руб. выделено на благоустройство кладбища «Центральное» в Нижнем Тагиле

18 мая 2018, 11:00Добавить новость
администрация,деньги,Нижний Тагил,кладбище,Рогожино,благоустройство,подрядчик,Мемориал Славы

В Нижнем Тагиле будет проведено благоустройство кладбища «Центральное». Будет расширена площадь Мемориала Славы, организованы места отдыха для посетителей, площадка для сбора мусора, установлены скульптуры. На это выделено свыше 10 млн рублей.

В Нижнем Тагиле будет проведено благоустройство на главном городском кладбище. Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок. Начальная стоимость лота составляет 10,1 млн рублей. Аукцион инициирован администрацией Нижнего Тагила, крайний срок подачи заявок – 4 июня 2018 года. Аукцион состоится 8 июня 2018 года.

Согласно техзаданию, подрядчик должен провести работы по расширению Мемориала Славы, что включает в себя укладку тротуарной плитки и устройство щебеночного покрытия. Также в перечне необходимых работ значится устройство секторов одиночных захоронений, организация секторов захоронения мусульман, устройство асфальтобетонных и щебеночных покрытий.

На кладбище будут проведены работы по ремонту автомобильной дороги и общему благоустройству. В частности подрядчик должен организовать зоны отдыха для посетителей кладбища «Центральное», установить ограждения, площадку для сбора мусора, поставить на въезде шлагбаум, разместить на кладбище скульптуры малых форм.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в 2017 году был определен подрядчик для содержания кладбищ.

 

Кому принадлежит похоронный бизнес в Нижем Тагиле?

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

До 109 млн руб выделены на детские и спортплощадки в нижнетагильском парке «Народный»
3 мая, 16:25
5 0
9 лидирующих в голосовании дворов Нижнего Тагила будут благоустроены в 2018 году
7 апреля, 09:30
0 4
Ремонт городских парков и скверов начнется в Нижнем Тагиле
2 апреля, 18:55
3 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 163
Подписаться на новости