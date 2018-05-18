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Новости Нижнего Тагила

Три торговых центра в Камышлове закрыты за нарушения правил пожарной безопасности

18 мая 2018, 07:30Добавить новость
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После проверки торговых центров в Камышлове в трёх из них были выявлены серьёзные нарушения требований пожарной безопасности. До устранения выявленных нарушений деятельность торговых центров прекращена.

Всего на территории города Камышлова прокуратура проверила 15 объектов, включая торговые и торгово-развлекательные центры, детские развлекательные центры и кафе. При проверке в трёх объектах были выявлены серьёзные нарушения правил пожарной безопасности.

В ТЦ «Остров сокровищ», «Московский» и «Заря» отсутствовали эвакуационное освещение, автоматическая пожарная сигнализация и речевое оповещение о пожаре. Сотрудники прокуратуры выявили отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности, огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, световых табло «Выход» и «Запасной выход». Должностные лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на объектах, не проходили обучение мерам пожарной безопасности с дальнейшим получением удостоверения.

Суд приостановил деятельность торговых центров до устранения нарушений. Всего по итогам проверки вынесено 23 постановления о возбуждении административного производства по ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение норм пожарной безопасности», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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