19 мая с 13:00 до 00:00 в Нижнем Тагиле будет частично перекрыта улица Уральская в связи с проведением акции «Ночь музеев-2018». Ограничение движения транспорта будет действовать на отрезке дороги от проспекта Ленина до улицы Огаркова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Улица Уральская в Нижнем Тагиле будет перекрыта 19 мая из-за акции «Ночь музеев»18 мая 2018, 21:20Добавить новость
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Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
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