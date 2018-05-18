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Новости Нижнего Тагила

Улица Уральская в Нижнем Тагиле будет перекрыта 19 мая из-за акции «Ночь музеев»

18 мая 2018, 21:20Добавить новость
Нижний Тагил,ограничение движения,Уральская улица,ночь музеев,акция,дорога
19 мая с 13:00 до 00:00 в Нижнем Тагиле будет частично перекрыта улица Уральская в связи с проведением акции «Ночь музеев-2018». Ограничение движения транспорта будет действовать на отрезке дороги от проспекта Ленина до улицы Огаркова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.







Нижний Тагил,ограничение движения,Уральская улица,ночь музеев,акция,дорога
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