Улица Уральская в Нижнем Тагиле будет перекрыта 19 мая из-за акции «Ночь музеев»
18 мая, 21:20Общество
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19 мая с 13:00 до 00:00 в Нижнем Тагиле будет частично перекрыта улица Уральская в связи с проведением акции «Ночь музеев-2018».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ограничение движения транспорта будет действовать на отрезке дороги от проспекта Ленина до улицы Огаркова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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