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59 екатеринбуржцев пустили на встречу с мэром для обсуждения вопроса по скверу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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59 екатеринбуржцев пустили на встречу с мэром для обсуждения вопроса по скверу

Сегодня, 12:13ОбществоФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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