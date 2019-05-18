59 екатеринбуржцев пустили на встречу с мэром для обсуждения вопроса по скверу

Планировалось, что на встречу с мэром пустят 30 человек, однако в зал попали 59 горожан.

Начало встречи было запланировано на 11.00, но из-за того, что собравшиеся не могли определиться, кто именно отправится беседовать с мэром, она началась на 30 минут позже. Звучали предложения пустить в зал тех, у кого юридическое или экологического образование, затем тянуть жребий.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил пройти в зал 30 собравшимся, а в случае, если останутся места, в зал сможет зайти еще одна группа людей.