59 екатеринбуржцев пустили на встречу с мэром для обсуждения вопроса по скверу
В Екатеринбурге проходит встреча активистов, вступающих против строительства храма святой Екатерины, с главой города Александром Высокинским, пишет Ура.ру.
Планировалось, что на встречу с мэром пустят 30 человек, однако в зал попали 59 горожан.
Начало встречи было запланировано на 11.00, но из-за того, что собравшиеся не могли определиться, кто именно отправится беседовать с мэром, она началась на 30 минут позже. Звучали предложения пустить в зал тех, у кого юридическое или экологического образование, затем тянуть жребий.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил пройти в зал 30 собравшимся, а в случае, если останутся места, в зал сможет зайти еще одна группа людей.
С 13 мая в городе проходят митинги против строительства храма святой Екатерины. Мэр города вышел к протестующим и предложил встретиться еще раз 18 мая, если горожане выберут 30 парламентеров. Выбрать 30 человек не получилось, общественник Александр Иванов, которого мэрия назначила ответственным за отбор кандидатов, отказался собирать людей.