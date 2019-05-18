Уральский полпред и глава ВЦИОМ обсудили опрос о строительстве храма в Екатеринбурге

Встреча прошла 17 мая. Помимо вопросов проведения социологических исследований также обсуждался вопрос строительства храма святой Екатерины. Об этом журналистам рассказал глава ВЦИОМ. Других подробностей встречи Валерий Федоров рассказывать не стал.

Напомним, по предложению президента мэрия Екатеринбурга проведет опрос по строительству храма. Исследование проведет ВЦИОМ.

18 мая мэр города Александр Высокинский предложил противникам строительства храма встретиться. Мэрия назначила общественника Александра Иванова ответвленным для сбора 30 человек для встречи, но Иванов отказался быть организатором.

Активисты решили не ходить на встречу. Как рассказал Иванов, люди боятся, что им могут предъявить обвинения, если в сквере вновь начнутся беспорядки.

Мы решили не ходить на встречу, потому что, во-первых, горожане нас не уполномочивали на это, во-вторых, эти 30 человек являются нелегитимными послами, рассказал Александр Иванов.