В Екатеринбурге разыскиваются спортсмены, напавшие на полицию у Храма-на-Драме

Сегодня в полицию был приглашен руководитель портала Е1 Ринат Назимов. Он пояснил, что заведены уголовные дела по факту нападения на представителей МВД спортсменов, предположительно, бойцов РМК. Назимов был приглашен на допрос как руководитель СМИ, занимавшегося освещением пикетов в Театральном сквере.

Журналистам E1 удалось заснять момент, как один из спортсменов брызнул газовым баллончиком в людей. Люди попросили полицию его задержать, он сильно толкнул сотрудников полиции, и его отбила толпа спортсменов, сообщил Назимов.

Видеозаписи у представителя СМИ были изъяты для установления личностей нападавших. Полицейский, пострадавший от действий спортсмена, уже дал показания.

Напомним, что пикеты в Театральном сквере Екатеринбурга длятся с 13 мая, за время акций были задержаны более сотни свердловчан, по данным СМИ. Цифры, предоставляемые правоохранителями, отличаются в меньшую сторону, официально сообщалось о 60 задержанных.