Вор в законе Каро освободился из тагильской колонии

Как сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники, в день освобождения Каро в колонию приехали руководители из МВД и ГУФСИН региона, перед его освобождением силовики с ним о чем-то долго беседовали. В ГУФСИН корреспондентам Ура.ру информацию об освобождение Каро подтвердили, однако от более развернутых комментариев отказались.

Каро имеет большой авторитет на севере Свердловской области и в Нижнем Тагиле. В связи с его выходом на свободу в криминальной среде могут начаться существенные изменения, в том числе передел криминального рынка.