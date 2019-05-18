Вор в законе Каро освободился из тагильской колонии

Из колонии в Нижнем Тагиле 17 мая освободился Кароглы Мамедов, известный как вор в законе Каро, пишет Ура.ру.
Как сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники, в день освобождения Каро в колонию приехали руководители из МВД и ГУФСИН региона, перед его освобождением силовики с ним о чем-то долго беседовали. В ГУФСИН корреспондентам Ура.ру информацию об освобождение Каро подтвердили, однако от более развернутых комментариев отказались.
Каро имеет большой авторитет на севере Свердловской области и в Нижнем Тагиле. В связи с его выходом на свободу в криминальной среде могут начаться существенные изменения, в том числе передел криминального рынка.
Каро был задержан в мае 2011 года по заявлению его партнера Саида Богатырева. Они совместно владели ОАО «Нижнетагильская база оптовой торговли». Богатырев обвинил Каро в вымогательстве и угрозах расправы. В 2013 году Каро приговорили к восьми годам лишения свободы.