Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
В шестой день противостояния сторонников и противников Храма-на-Драме собрались более сотни православных с иконами, были замечены также представители РПЦ. Верующие пришли на молебен, который проведут вечером на месте строительства Храма святой Екатерины.
Как сообщают очевидцы, в сквере также немало противников строительства, однако активисты ведут себя мирно, организовывают собственные мини-концерты, фотографируются с представителями церкви, обмениваются мнениями со сторонниками строительства храма.
Напомни, что сегодня власти Свердловской области сообщили о возможности выбора нового места для застройки. Жителям Екатеринбурга готовы предложить еще четыре площадки, на которых можно возвести храм. Также сегодня состоялась встреча 59 активистов с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, который пообещал вынести вопрос референдума по месту стройки храма в гордуму. Акции протеста в Екатеринбурге длятся с 13 мая.