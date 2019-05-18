Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В шестой день противостояния сторонников и противников Храма-на-Драме собрались более сотни православных с иконами, были замечены также представители РПЦ. Верующие пришли на молебен, который проведут вечером на месте строительства Храма святой Екатерины.

Как сообщают очевидцы, в сквере также немало противников строительства, однако активисты ведут себя мирно, организовывают собственные мини-концерты, фотографируются с представителями церкви, обмениваются мнениями со сторонниками строительства храма.