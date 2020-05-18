Богданов предложил пересмотреть организацию питания для школьников

Член партии “Справедливая Россия” считает, что администрация школы должна самостоятельно выбирать подрядчика для организации обедов.

Богданов напомнил, что с 1 сентября вступает в силу постановление об обязательном обеспечении обедами учеников младших классов. Он отметил, что новые меры отразятся на бюджетировании многих уровней. Сегодня, согласно закону “Об образовании”, ответственность за питание лежит на плечах директоров школ. Поэтому Богданов уверен, что заниматься питанием должны именно в администрации школы. К тому же, так как средства на питание выделяются из бюджета, необходимо проводить конкурс среди поставщиков, пишет newsnn.ru.

По мнению депутата, в конкурсе должна быть отражена не только стоимость продуктов, но и сама система организации обедов. Он отметил, что подрядчик также должен обслуживать пищевой блок, плиты, холодильники, посуду, технику и пр. Главное, по заявлению Богданова, это качественное питание для детей. И именно в школе могут оценить, насколько предлагаемые обеды подходят ученикам.

Депутат “Справедливой России” выразил сожаление в связи с тем, что директорам школ Нижнего Новгорода запретили участвовать в процессе подбора питания. Это, как отметил Богданов, означает, что ответственность директора несут за то, на что они не в силах повлиять. В связи с этим предложенная им инициатива выглядит достаточно справедливой.

По мнению директора школы, администрация города должна отменить постановление, согласно которому учебные заведения среднего звена вынуждены заключать договоры на поставку питания с МП “Единый центр муниципального заказа” (ЕЦМЗ).

Богданов напомнил, что по их вине в школе №47 произошло массовое отравление детей, и 26 учеников попали в больницы с дизентерией. Депутат отметил, что ситуация, когда ученики не хотят есть в столовой, а если и едят, то оставляют большую часть еды на тарелке - просто возмутительная.

В качестве примера Богданов отметил указ президента РФ №618 от 2017 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Согласно документу, муниципальные и государственные структуры должны как можно меньше контактировать с товарными рынками.