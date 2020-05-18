Екатеринбург вошел в список самых недооцененных городов России

Он стал лидером рейтинга. По мнению журналиста Джареда Ранахана, который составил список, главной достопримечательностью города является богатое культурное наследие. Одним из самых значительных исторических мест он назвал Храм на Крови.

Второе место было отдано Мурманску. Отмечается, что в городе можно было посмотреть на северное сияние.

Тройку лидеров замкнула Элиста. Большая часть населения города - это буддисты.