Евгений Куйвашев ответил на просьбы не отменять режим самоизоляции
Сегодня, 08:33ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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Сегодня, 18 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание оперштаба, на котором будет обсуждаться возможность поэтапного выхода из режима самоизоляции, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус
Ранее Куйвашев назвал пять условий, которые требуются для выхода из режима ограничений.
При этом уральцы считают, что отменять режим повышенной готовности пока рано. Кроме того, рано открывать и детские сады.
На своей странице в Instagram Куйвашев объяснил, что угроза распространения коронавируса не пропала, президент РФ, говоря о поэтапном снятии ограничений, особый акцент сделал на том, что решения будут приниматься регионами в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Кроме того, губернатор отметил, что с 19 мая детские сады не будут открыты. Будет увеличено только количество дежурных групп. Полностью их работа будет возобновлена в последнюю очередь.
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