Евгений Куйвашев ответил на просьбы не отменять режим самоизоляции

Ранее Куйвашев назвал пять условий, которые требуются для выхода из режима ограничений.

При этом уральцы считают, что отменять режим повышенной готовности пока рано. Кроме того, рано открывать и детские сады.

На своей странице в Instagram Куйвашев объяснил, что угроза распространения коронавируса не пропала, президент РФ, говоря о поэтапном снятии ограничений, особый акцент сделал на том, что решения будут приниматься регионами в зависимости от эпидемиологической обстановки.