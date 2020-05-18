Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима самоизоляции до 25 мая

Причиной стала вспышка коронавируса в логистической компании, которая занимается развозом товара по 632 магазинам сети «Красное и белое» в Свердловской области.

По его словам, из 232 протестированных, у 136 сотрудников заболевание было подтверждено. В общей сложности в организации работает 834 человека, многие из них имеют признаки ОРВИ. В ближайшее время планируется взять анализы на коронавирус у каждого.

Губернатор отметил, что госпитализированы на данный момент только 26 сотрудников. Остальные оставлены дома на самоизоляции, но их могут разместить в госпитале, организованном «Екатеринбург-ЭКСПО». В ближайшее время планируется принять решение.

Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распространение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима и обязательной самоизоляции людей старше 65 лет, написал Куйвашев.