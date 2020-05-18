Илья Варламов заступился за активистов, высадивших деревья в парке УрГУПС

Урбанист возмутился тем, что высадивших деревья активистов обвиняют в экологическом экстремизме.

По его словам, незаконная вырубка деревьев и невыполненное предписание прокуратуры осталось без внимания. Кроме того, не готова документация по строительству бассейна и не проинформировано население. Также он отметил, что в центре города стало меньше деревьев, чем это положено по нормативам.

А вот посадка деревьев — это, конечно экстремизм, нужно обращаться в МВД и ФСБ. К слову, ФСБ каким здесь боком? Экоактивисты умудрились своими действиями создать угрозу государству? пишет Варламов в своем блоге.