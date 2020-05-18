Илья Варламов заступился за активистов, высадивших деревья в парке УрГУПС
Илья Варламов высказался по поводу конфликта между властями Екатеринбурга и активистами, высадившими в парке УрГУПС деревья. Об этом он рассказал в своем «Живом журнале».
Урбанист возмутился тем, что высадивших деревья активистов обвиняют в экологическом экстремизме.
По его словам, незаконная вырубка деревьев и невыполненное предписание прокуратуры осталось без внимания. Кроме того, не готова документация по строительству бассейна и не проинформировано население. Также он отметил, что в центре города стало меньше деревьев, чем это положено по нормативам.
А вот посадка деревьев — это, конечно экстремизм, нужно обращаться в МВД и ФСБ. К слову, ФСБ каким здесь боком? Экоактивисты умудрились своими действиями создать угрозу государству? пишет Варламов в своем блоге.
Напомним, ранее в парке УрГУПСа были вырублены деревья на берегу городского пруда. Там планировалось разместить бассейн. По словам общественников, ради этого были вырублены насаждения. Прокуратура признала эти действия незаконными и предписала устранить нарушения. Однако это не было сделано и активисты решили высадить деревья самостоятельно. В результате администрация Екатеринбурга признала эти действия незаконными и пообещала обратиться в прокуратуру и ФСБ.