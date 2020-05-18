«Менять вектор». Тагильчане во время пандемии начали избавляться от бизнеса

Мария пытается продать свой «Мебельный магазин» (на перекрёстке Космонавтов/Красноармейская — прим.ред.) с помощью сайта объявлений «Авито». В стоимость (490 тысяч рублей) входит помещение, выставка мебели, а также активные группы в соцсетях, сайт и клиентская база. Девушка рассказала, что продажа «детища», которым она занималась почти три года, на 70% связана с пандемией, так как салон закрыт с 28 марта.

Ну, а как не жалко продавать? Конечно, жалко! Это же мое детище и я столько в него вложила, поделилась с TagilCity.ru Мария.

Продажа павильона фастфуда по адресу улица Победы, 45 в Нижнем Тагиле также связана с коронавирусом. Как рассказал хозяин Гафиз, до пандемии клиентов было достаточно, в период пандемии поток уменьшился (общепиту разрешено работать только на доставку и навынос — прим. ред.). Мужчина добавил, что в данное время просто хочет продать свой бизнес и заняться чем-то другим, правда, обращений на покупку павильона «Шаурма» пока нет. Стоимость кафе на сайте «Авито» — 550 тысяч рублей.

Вложить средства в другой бизнес планирует тагильчанин Антон, в собственности которого уже пять лет находится банно-оздоровительный комплекс «Красные Бани». Пандемия коронавируса отразилась на бизнесе на 90%, но продажа дела связана не с этим. Мужчина планирует продать комплекс за 13,7 миллиона рублей.

Продажа бизнеса не связана с пандемией, просто планы подошли под это. Решили продавать, менять вектор в другую сторону, более прибыльную. Решили вложить деньги в другое дело. Продавать не жалко, сообщил Антон.

Пока объявление посмотрели более 400 человек, но, по словам Антона, ему никто не звонил.

Оксана продаёт магазин кожгалантереи, расположенный в ТЦ «Александровский пассаж», в связи с отъездом в другой город. Девушка рассказала, что пандемия повлияла на работу в соотношении 50/50. Пока у магазина есть постоянные клиенты, но, как изменится работа после режима самоизоляции, Оксана не знает.

Продавать не жалко. А что делать, если я уеду. В другом городе открывать? сказала Оксана.

Надежда занимается цветочным бизнесом уже девять лет. Свою мастерскую «Виола» на сайте «Юла» она выставила за 250 тысяч рублей. Как объясняет женщина, продажа не связана с пандемией, так как поток клиентов снизился ненамного.

Мы просто открыли ещё один бизнес. Очень жалко продавать. Цветочный бизнес скорее не бизнес, а хобби. На нем никогда миллионы не зарабатывали, поделилась Надежда.

Для кого-то продажа готового бизнеса является привычным делом. В данное время предприниматель Дмитрий разместил объявление «Готовый бизнес продажа питьевой воды — доход 20 000». Стоимость — 149 тысяч рублей. Дмитрий рассказал, что в данное время его бизнес заинтересовал пятерых покупателей.

Так решил строить бизнес — поставил точку, раскрутил и перепродал. Я сейчас продам, соответственно, снова буду ставить и опять продавать. Таким образом буду наращивать капитал, поделился Дмитрий.

Директор центра «Мой бизнес» Сергей Федореев рассказал, что в данное время много предложений о продаже действующего бизнеса, например, общепит и автосервисы. Что касается покупки готового дела в период пандемии, Сергей рекомендует быть осторожными.

С одной стороны, это время возможностей, с другой стороны, надо проверить на историю этого бизнеса. Вообще, предприниматели люди, которые склонны к риску. Если эта тема новая, лучше воздержаться от покупки готового бизнеса. Если же вы понимаете, как работает этот бизнес, и как работает рынок, наоборот, самое время для покупки, посоветовал Федореев.

Директор центра недвижимости «Бизнес-клуб» Галина Рохлина считает, что продажа готового бизнеса сама по себе редкая ситуация. Действующее дело, по словам специалиста, продать сложно в любое время, так как у каждого своя узкая специализация.

Продажа бизнеса — редкая вещь, так как надо найти именно такого человека, который специализируется на этом, сказала Галина Рохлина.