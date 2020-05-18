Мэрия Екатеринбурга подала в суд на «Эхо Москвы» после эфира с Ройзманом

Управление здравоохранения города подало в суд за эфир, где Ройзман рассказал о женщине, которой не дали похоронить мужа, больного коронавирусом. По словам Ройзмана, мужчину положили в больницу с сахарным диабетом, после этого перевели в ЦГКБ №1, где случилась вспышка коронавирусной инфекции, после чего уже с пневмонией перевезли в ГКБ №40, где он и скончался. По словам экс-мэра, после смерти мужчины родственникам заявили, чтобы они приезжали за прахом.

Сама женщина рассказала, что 18 мая ее мужа похоронили, однако родственники не присутствовали на похоронах. Также она рассказала, что добилась того, чтобы его не кремировали.

Но я даже не знаю, похоронили его или нет: мы там не были. Мне только через пять дней забирать документы, говорит екатеринбурженка.