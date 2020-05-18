Мэрия Нижнего Тагила компенсирует затраты коммунальных служб на дезинфекцию
В Нижнем Тагиле коммунальные службы могут получить компенсацию затрат на покупку дезинфицирующих средств. Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев. Оно опубликовано на официальном сайте мэрии.
Согласно постановлению, получить субсидию из городского бюджета могут юридические лица, которые осуществляют управление многоквартирными домами, либо заключившие договор с собственниками квартир на содержание и обслуживание имущества, при условии, что у них есть лицензия на предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами.
Для получения компенсации за приобретение дезинфицирующих средств или заключение договора со специализированной компанией, юридическое лицо должно подать в УЖКХ соответствующую заявку.
Заявки принимаются по адресу: улица Пархоменко, 1а, кабинет № 275 с 8.30 до 17.30. С 12.00 до 12.48 — обеденный перерыв.
В документе отмечается, что если заявка будет подана позднее 22 мая 2020 года, то она к рассмотрению принята не будет. Также компания, претендующая на субсидию, имеет право отозвать заявку в письменном виде.
Все поданные заявки будет рассматривать специальная комиссия и по ее результатам будет сформирован реестр получателей субсидии. Решение будет принято в течение 10 рабочих дней с момента завершения срока подачи заявок.
Сумма компенсации будет рассчитываться исходя из фактически затраченных и подтвержденных средств юридическим лицом, при условии, что проведение обработки было произведено не меньше трех раз с 1 по 11 мая и в соответствии с нормативным расходом средств. Кроме того, средства должны быть включены в список, рекомендованный Роспотребнадзором.
Основанием для получения субсидии является соглашение о ее предоставлении. Для его заключения необходимо до 19 июня 2020 года предоставить пакет документов, указанный в постановлении.