Мэрия Нижнего Тагила компенсирует затраты коммунальных служб на дезинфекцию

Согласно постановлению, получить субсидию из городского бюджета могут юридические лица, которые осуществляют управление многоквартирными домами, либо заключившие договор с собственниками квартир на содержание и обслуживание имущества, при условии, что у них есть лицензия на предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами.

Для получения компенсации за приобретение дезинфицирующих средств или заключение договора со специализированной компанией, юридическое лицо должно подать в УЖКХ соответствующую заявку.

Заявки принимаются по адресу: улица Пархоменко, 1а, кабинет № 275 с 8.30 до 17.30. С 12.00 до 12.48 — обеденный перерыв.

В документе отмечается, что если заявка будет подана позднее 22 мая 2020 года, то она к рассмотрению принята не будет. Также компания, претендующая на субсидию, имеет право отозвать заявку в письменном виде.

Все поданные заявки будет рассматривать специальная комиссия и по ее результатам будет сформирован реестр получателей субсидии. Решение будет принято в течение 10 рабочих дней с момента завершения срока подачи заявок.

Сумма компенсации будет рассчитываться исходя из фактически затраченных и подтвержденных средств юридическим лицом, при условии, что проведение обработки было произведено не меньше трех раз с 1 по 11 мая и в соответствии с нормативным расходом средств. Кроме того, средства должны быть включены в список, рекомендованный Роспотребнадзором.