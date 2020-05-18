Минздрав разъяснил особенности выплат медикам за работу с больными коронавирусом

Соответствующее письмо было направлено в регионы замглавы ведомства Татьяной Семеновой.

Согласно документу, стимулирующие выплаты получат все медицинские работники, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Это работники стационаров, выездных бригад скорой помощи, а также водители и привлеченные сотрудники транспортных организаций.

Выплата будет единовременная. Она будет предоставлена в полном размере. Количество смен или часов значения не имеет.

При этом, медработникам, которые участвуют в оказании помощи заразившимся, доплата положена независимо от должности. Список структурных подразделений устанавливаться будут больницами.

Кроме всего прочего, к доплатам применяются действующие коэффициенты, например, районные, а также процентные надбавки за стаж работы в зонах с особым климатом.

Отсчет начислений осуществляется с 12 апреля. Средства медработникам поручено выплатить в сроки перечисления зарплаты.

В начале апреля Владимир Путин поручил на три месяца ввести дополнительные выплаты специалистам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами.