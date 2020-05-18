Облсуд обязал отремонтировать Дом Учителя в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле по решению областного суда в течении двух лет должны будут отремонтировать объект культурного наследия, который находится на проспекте Ленина, 17, сообщили в пресс-службе облсуда.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сейчас в нем расположено МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя». В 2015-2017 годах учреждение должно было отремонтирoвать здaние, не меняя внешнeго облика и интерьeров памятникa культуры. Однако проверка регионaльного Управлeние государствeнной охрaны объектoв культурнoго наслeдия показaла, что рекoнструкция не прoводилась.
В здании разрушены водосточные трубы, осыпалась штукатурка на фасаде, на стенах есть вандальные рисунки. Кроме того, часть западного фасада оштукатурена с нарушением целостности декоративных элементов, а на первом этаже вставлены пластиковые окна и рольставни.
По итогам проверки управление обратилось в суд требованием отреставрировать здание в течение 48 месяцев. Суд требования удовлетворил.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей