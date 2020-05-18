Полная изоляция, день сорок восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня из-за крупной вспышки коронавируса среди работников склада в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 25 мая.

Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима самоизоляции до 25 мая

Для коммерсантов Нижнего Тагила принимаются меры поддержки. Так, мэр города Владислав Пинаев подписал постановление об отсрочке земельных платежей.

Предприниматели Нижнего Тагила получат отсрочку по земельным платежам

Кроме того, управляющие компании смогут получить компенсацию за дезинфекцию домов с 1 по 11 мая.

Мэрия Нижнего Тагила компенсирует затраты коммунальных служб на дезинфекцию

В условиях режима изоляции бизнес переживает не лучшие времена. Сегодня на сайтах объявлений встречается много предложений о продаже готового дела в Нижнем Тагиле. Коммерсанты опустили руки?

«Менять вектор». Тагильчане во время пандемии начали избавляться от бизнеса

С 18 мая восстанавливается движение пригородных поездов, которые из-за коронавируса ранее пришлось отменить.

В Свердловской области вернулся график курсирования пригородных поездов

Кроме того, в Нижнем Тагиле было возобновлено техобслуживание газового оборудования.

В Нижнем Тагиле газовая служба возобновила техобслуживание в домах и квартирах

А в детских садах города будет организовано дополнительно 270 дежурных групп, но при условии, что Роспотребнадзор даст на это разрешение.

В детских садах Нижнего Тагила планируют добавить 270 дежурных групп

Парк «Река Чусовая» с 19 мая открывается для посещений. Однако возможно это только при соблюдении всех требований безопасности. Об это сообщается в группе «Центра развития туризма» во «Вконтакте».

За последние сутки в Нижнем Тагиле выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших составило 70 человек.

При этом, на карте Роспотребнадзора количество зараженных отличается. Оно составляет 71 человек. Новые заболевшие проживают в районе улиц Удовенко (ГГМ) и Газетная (Центр).

Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, на 19.10 составляет 2,7 балла. Это указывает на то, что на улицах много людей. Напомним, что индекс предоставляется для ознакомления. Он не может быть использован для оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

Напомним, что в Свердловской области за последние сутки было подтверждено 130 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших составляет 2871 человек.