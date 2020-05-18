Предприниматели Нижнего Тагила получат отсрочку по земельным платежам

Так, предпринимателям предоставляется отсрочка по земельным платежам с 18 марта по 30 июня, а долг за этот период можно будет закрыть до 31 декабря 2021 года. Кроме того, отсрочка предоставлена будет бизнесменам, работающим в наиболее пострадавшим от пандемии отраслях.