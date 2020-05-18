Предприниматели Нижнего Тагила получат отсрочку по земельным платежам
Сегодня, 16:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о предоставлении налоговых льгот для малого и среднего бизнеса. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Так, предпринимателям предоставляется отсрочка по земельным платежам с 18 марта по 30 июня, а долг за этот период можно будет закрыть до 31 декабря 2021 года. Кроме того, отсрочка предоставлена будет бизнесменам, работающим в наиболее пострадавшим от пандемии отраслях.
Кроме того, мэр Нижнего Тагила подписал постановление об оказании управляющим компаниям помощи в части дезинфекции многоквартирных домов. Так, за период с 1 по 11 мая коммунальщики могут вернуть потраченные деньги на средства дезинфекции или заключение договора со специализированной компанией. При этом средства должны входить в список рекомендованных Роспотребнадзором.
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