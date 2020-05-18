Свердловских призывников проверят на коронавирус и обеспечат антисептиками

Отправка пройдет с учётом эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Все объекты и помещения сборного пункта обработали дезинфицирующими составами. Новобранцев будут доставлять туда в автомобилях, прошедших санобработку.

На сборном пункте каждый призывник пройдет экспресс-тестирование на коронавирус. Помещение для этого оборудовали на КПП. Проведение теста занимает не более 15 минут. После подтверждения отрицательного результата, призывников направят на прохождение медосмотра.

В пути каждый молодой человек также будет обеспечен защитными медицинскими масками из расчета 8 медицинских масок на одного человека в сутки, гелями-антисептиками и бактерицидными салфетками. После прибытия в воинские части молодые люди будут помещены на двухнедельный карантин.